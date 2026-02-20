Un caso di bullismo avvenuto a Grottammare tra domenica e martedì ha portato alla denuncia degli episodi. La polizia ha indagato sulle aggressioni tra ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni, che hanno coinvolto diverse vittime. Rocchi, rappresentante delle autorità locali, ha dichiarato che ora si lavora per supportare le famiglie colpite e prevenire futuri incidenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di interventi immediati nelle scuole e tra i giovani. La comunità si chiede quali misure siano ora in campo.

Hanno destato una vasta eco gli episodi di bullismo e violenza accaduti a Grottammare tra domenica e martedì e che hanno visto coinvolti diversi ragazzini d’età compresa fra gli 11 ed i 13 anni. Ieri mattina poco dopo le 11 il bambino picchiato che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici, accompagnato dalla madre, si è recato nella caserma dei carabinieri per presentare la denuncia sull’accaduto e nelle prossime ore la stessa cosa faranno i familiari della ragazzina fatta oggetto di atti di bullismo. Secondo le prime ricostruzioni i contrasti fra l’undicenne e la sua ‘fidanzatina’ con il gruppo di otto coetanei, sette maschietti e una femminuccia, sarebbero iniziati domenica con lo spruzzo di schiuma negli occhi della undicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bullismo, adesso c’è la denuncia. Rocchi: "Siamo vicini alle famiglie"

