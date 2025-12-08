Lorenzo Bilotti e la rinascita del bob | Prima ci sottovalutavamo adesso siamo vicini ai mostri sacri

Lorenzo Bilotti, protagonista nel mondo del bob, riflette sulla sua crescita e sui progressi della disciplina. Ospite a Salotto Bianco, il giovane atleta analizza il percorso di rinascita del team e la sua vicinanza ai grandi del settore, condividendo i traguardi raggiunti e le sfide future.

Lorenzo Bilotti è intervenuto come ospite nel corso della nuova puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Il frenatore romagnolo classe 1994 (componente dell’equipaggio capitanato dal pilota Patrick Baumgartner) è reduce dalla conquista di uno straordinario terzo posto nell’evento di bob a 4 andato in scena lo scorso weekend sul tracciato austriaco di Igls nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo dopo il test event olimpico di Cortina. “ Credo che in realtà Cortina sia stata il trampolino di lancio anche giusto per una stagione così importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Bilotti e la rinascita del bob: “Prima ci sottovalutavamo, adesso siamo vicini ai mostri sacri”

