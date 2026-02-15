juventus rocchi sul rosso a kalulu siamo vicini a la penna

Gianluca Rocchi ha commentato il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante la partita della Juventus, spiegando che c’è stato un errore e che si sta cercando di capire cosa sia successo. Rocchi ha anche fatto riferimento alla decisione di La Penna, sottolineando che ci sono stati momenti di tensione e che la situazione richiede un’attenzione particolare. La discussione tra gli arbitri si concentra ora sulla corretta interpretazione delle regole in quell’episodio.

Il disegnatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha parlato dell’episodio del rosso a Kalulu e della gestione a La Penna. Le parole di Rocchi ad ANSA “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

