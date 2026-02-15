Juventus Rocchi sul rosso a Kalulu Siamo vicini a La Penna
Gianluca Rocchi ha commentato il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante la partita della Juventus, spiegando che c’è stato un errore e che si sta cercando di capire cosa sia successo. Rocchi ha anche fatto riferimento alla decisione di La Penna, sottolineando che ci sono stati momenti di tensione e che la situazione richiede un’attenzione particolare. La discussione tra gli arbitri si concentra ora sulla corretta interpretazione delle regole in quell’episodio.
Il disegnatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha parlato dell'episodio del rosso a Kalulu e della gestione a La Penna. Le parole di Rocchi ad ANSA "La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perché ieri c'è
Rosso a Kalulu, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma simulazione evidente. Cercano di fregarci”
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.
Inter-Juve, il rosso a Kalulu. Rocchi: "L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti cercano di fregarci..."
L'arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all'espulsione di Kalulu.
Rocchi prende posizione sul rosso a Kalulu e dà una stoccata a Bastoni: Decisione sbagliata ma cercano tutti di fregarci...L'analisi del designatore arbitrale sul discusso episodio nel derby d'Italia: Siamo molto dispiaciuti, La Penna è mortificato. Non abbiamo potuto usare il Var
Rosso a Kalulu in Inter-Juventus, cosa rischia l'arbitro La Penna? Le ipotesiIl designatore Gianluca Rocchi ha dichiarato, all'ANSA, che quella del rosso a Kalulu per fallo su Bastoni sia stata una decisione chiaramente.
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi riconosce l'errore del direttore di gara nell'episodio della seconda ammonizione a Kalulu in Inter-Juventus
Sono un fiume in piena Daniel Comolli e Giorgio Chiellini al termine di Inter-Juventus. Attacchi diretti a Rocchi e a tutta l'Aia!