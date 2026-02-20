Buffett rilancia i giornali | 350M di dollari e un ritorno al passato

Warren Buffett ha deciso di investire 350 milioni di dollari nei giornali, tornando a puntare sul settore editoriale. La mossa arriva dopo anni di riduzioni e cessioni di testate, e rappresenta una svolta nel suo approccio agli investimenti nel mondo dell’informazione. Buffett ritiene che le testate locali e regionali possano ancora offrire opportunità di crescita, soprattutto con nuovi modelli di business. La sua scelta ha attirato l’attenzione degli analisti, che ora osservano se questa strategia porterà risultati concreti. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri del settore.

Buffett Scommette sui Giornali: Investimento da 350 Milioni nel Settore Editoriale. Warren Buffett, l'iconico investitore americano, ha compiuto una significativa svolta strategica nel suo ultimo trimestre alla guida di Berkshire Hathaway, allocando 350 milioni di dollari nel settore dell'editoria. La mossa, accompagnata da una drastica riduzione del 75% della sua partecipazione in Amazon, segna un ritorno inaspettato per l'investitore, da sempre legato al mondo dei quotidiani. Un Passato da Distributore e un Lungo Interesse per l'Informazione. L'investimento non è una scelta improvvisa, ma affonda le radici in un legame personale con il mondo dell'informazione.