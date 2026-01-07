Ponte Vecchio ritorno al passato | Scelta incomprensibile e dannosa

La decisione della Giunta di ripristinare il divieto di transito sul Ponte Vecchio ha suscitato dubbi e critiche. La scelta, ritenuta da molti come incomprensibile e dannosa, solleva interrogativi sulla sua efficacia e sulle conseguenze per la città. È importante analizzare attentamente le motivazioni e gli impatti di questa misura, per garantire decisioni equilibrate e nel rispetto delle esigenze di tutela e fruizione del patrimonio storico.

Il Ponte Vecchio visto dalla Galleria degli Uffizi - Firenze Foto di Alisio Cerini - facebook.com facebook

#BuonaseraFirenze Le Feste illuminano Ponte Vecchio @feelflorenceoff @UNESCO #Firenze #Florence #PonteVecchio #Natale2025 x.com

