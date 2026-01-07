Ponte Vecchio ritorno al passato | Scelta incomprensibile e dannosa

Da leccotoday.it 7 gen 2026

La decisione della Giunta di ripristinare il divieto di transito sul Ponte Vecchio ha suscitato dubbi e critiche. La scelta, ritenuta da molti come incomprensibile e dannosa, solleva interrogativi sulla sua efficacia e sulle conseguenze per la città. È importante analizzare attentamente le motivazioni e gli impatti di questa misura, per garantire decisioni equilibrate e nel rispetto delle esigenze di tutela e fruizione del patrimonio storico.

Errare è umano, perseverare è diabolico. La Giunta ha annunciato il ripristino del divieto di transito sul Ponte Vecchio: una scelta incomprensibile, ideologica e dannosa per la città.Il Ponte Vecchio non è e non sarà mai la soluzione a tutti i problemi viabilistici di Lecco. Ma la città ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

