Fiorentina anche Gosens ai saluti? Ritorno al passato in Serie A

La Fiorentina potrebbe affrontare un'importante rivoluzione a gennaio, con alcuni giocatori pronti a salutare il club. Tra questi, Gosens sembra essere tra i candidati a lasciare i viola, riaccendendo le speranze di un ritorno all’Atalanta. In un momento di crisi di risultati, la società valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa e rilanciare le ambizioni stagionali.

L’esterno sinistro tedesco è tra i calciatori che potrebbero lasciare i viola a gennaio. Per lui si riaccende la pista Atalanta dell’ex Palladino In piena crisi di risultati, la Fiorentina potrebbe operare una profonda rivoluzione sul mercato nella sessione di gennaio. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club viola, sebbene attualmente sia ai box per un infortunio, c’è anche Robin Gosens. Per l’esterno tedesco si paventa – di nuovo – la possibilità di un ritorno all’ Atalanta, che già in estate ci fece un pensiero. Robin Gosens (foto Ansa) – Calciomercato.it Ad agosto Gosens lasciò che fosse la società gigliata a decidere se continuare a puntare su di lui oppure cederlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

