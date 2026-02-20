CHE RISCATTO! L’Italia si ridesta e splende di bronzo nella staffetta maschile di short track!

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track, dopo aver superato le difficoltà delle prove individuali. La squadra azzurra ha dimostrato determinazione e velocità sull’ovale ghiacciato, portando a casa il primo podio di questa edizione olimpica. Con questa vittoria, salgono a 27 le medaglie italiane a Milano Cortina 2026, rafforzando la voglia di mettersi in gioco e di ottenere risultati importanti. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato.

Diventano 27 le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’ultima arrivata è quella della staffetta maschile, con gli azzurri che mettono da parte tutte le delusioni e amarezze delle prove individuali e si prendono uno splendido bronzo. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser ed Andrea Cassinelli si conferma ai massimi livelli internazionali come in tutta la stagione, chiudendo alla spalle dell’Olanda e della Corea del Sud, con il Canada solamente quarto. Una finale molto tattica nei primi giri, con gli azzurri che sono rimasti prima alle spalle delle altre tre nazioni e poi piano piano hanno cominciato a risalire, mettendosi intorno a metà gara anche in testa.🔗 Leggi su Oasport.it

