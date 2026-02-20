CHE RISCATTO! L’Italia si ridesta e splende di bronzo nella staffetta maschile di short track!
L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track, dopo aver superato le difficoltà delle prove individuali. La squadra azzurra ha dimostrato determinazione e velocità sull’ovale ghiacciato, portando a casa il primo podio di questa edizione olimpica. Con questa vittoria, salgono a 27 le medaglie italiane a Milano Cortina 2026, rafforzando la voglia di mettersi in gioco e di ottenere risultati importanti. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato.
Diventano 27 le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’ultima arrivata è quella della staffetta maschile, con gli azzurri che mettono da parte tutte le delusioni e amarezze delle prove individuali e si prendono uno splendido bronzo. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser ed Andrea Cassinelli si conferma ai massimi livelli internazionali come in tutta la stagione, chiudendo alla spalle dell’Olanda e della Corea del Sud, con il Canada solamente quarto. Una finale molto tattica nei primi giri, con gli azzurri che sono rimasti prima alle spalle delle altre tre nazioni e poi piano piano hanno cominciato a risalire, mettendosi intorno a metà gara anche in testa.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Olimpiadi, strepitoso bronzo nella staffetta maschile dello short track. Ora occhi puntati su Fontana e Sighel in finale nei 1500
L’Italia vince il bronzo nella staffetta dello short track: è la quarta medaglia nella disciplinaL’Italia conquista il bronzo nella staffetta dello short track, portando a casa la quarta medaglia nella disciplina.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Italia domina gli Usa: è medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità; Riscatto della laurea con Inarcassa: guida 2026 per architetti e ingegneri; Megadeth: La nostra una storia di riscatto, il metal può ancora lasciare il segno; L’Italia cerca il riscatto nel superG femminile. Goggia e le azzurre a caccia della medaglia.
Riscatto della laurea, non è sempre un affare: chi guadagna anni e chi rischia di andare in pensione più tardi?Anticipi che possono superare gli anni riscattati, benefici ridotti o nulli e, in alcuni casi, perfino una «beffa» con l’uscita rinviata. L’età di inizio lavoro, il sistema contributivo e il reddito ... corriere.it
In Etiopia le Ong italiane chiedono che il Piano Mattei diventi lavoro, formazione e sviluppo. A Milano il cinema da Africa, Asia e America Latina porta sullo schermo storie di diritti, quartieri e riscatto. La comunità dominicana in Italia chiede servizi consol - facebook.com facebook
L'ITALIA TORNI DALLA PARTE GIUSTA Leggo sui giornali che dopo la prefazione alla sua autobiografia firmata dal figlio di Trump, Meloni incassa anche quella del vicepresidente Usa Vance sul libro-intervista in cui è celebrata da Sallusti. Buon per lei, per le x.com