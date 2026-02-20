Francesco Maria Siani presenta “Bro”, il suo nuovo spettacolo, a causa di una forte domanda di pubblico. L’evento si svolgerà sabato 21 febbraio 2026 alle 20.30 al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, in via Incagliati 2. L’autore ha scelto questa location per la sua atmosfera intima e accogliente. L’opera affronta temi legati alle relazioni e alla crescita personale, attirando l’attenzione di numerosi spettatori locali. La prima rappresentazione segna un passo importante nella carriera di Siani, che si prepara a condividere questa esperienza con il pubblico.

Bro Francesco Maria Siani debutta sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20.30 al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, in via Incagliati 2. Il nuovo lavoro dell’autore e regista è un monologo intenso, liberamente ispirato a La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès. Un monologo tra solitudine e rabbia sociale. “Bro” è il titolo dello spettacolo, ma anche il nome dell’interlocutore immaginario a cui il protagonista si rivolge. Il testo si fonda su nove pilastri tematici: solitudine radicale, amore come salvezza e perdita, identità marginali, violenza sociale, rabbia, seduzione del populismo, indifferenza collettiva, ambiguità tra vittima e carnefice e ricerca di una luce alternativa.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “Bro” di Francesco Maria Siani debutta a Salerno

Leggi anche: Al Piccolo Teatro del Giullare il debutto di "Bro": l'ultimo lavoro di Francesco Maria Siani

Leggi anche: Alessandro Siani debutta con il nuovo show ‘Fake News’

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.