Alessandro Siani debutta con il nuovo show ‘Fake News’

Tempo di lettura: 3 minuti Arriva il nuovo spettacolo teatrale di Alessandro Siani, che torna sul palco con " Fake News", scritto, diretto e interpretato dallo stesso artista. Il debutto dello show è già accompagnato da numeri record: a Napoli oltre 30.000 biglietti venduti e nuove date aperte, con 36 repliche in 30 giorni (con doppi spettacoli nella stessa giornata). E la richiesta del pubblico ha portato a triplicare gli show a Bari, Roma, Bologna, Milano e Avellino, e a doppiare quello a Zurigo, confermandosi come uno degli eventi più attesi della stagione. " Dopo Fiesta sentivo la necessità di tornare con uno spettacolo nuovo, che mantenesse i ritmi incalzanti del mio teatro e affrontasse un tema attualissimo come quello delle fake news – ha detto Siani -.

