Britney Spears rivela | Tornerò a esibirmi ma mai negli Stati Uniti

Britney Spears ha annunciato che tornerà a esibirsi dal vivo, ma esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti. La cantante ha condiviso la volontà di salire di nuovo su un palco, questa volta insieme a suo figlio Jayden. La notizia segna un passo importante nel suo percorso artistico, confermando il desiderio di riprendere le esibizioni in contesti internazionali.

La star della musica ha rivelato la sua intenzione di salire di nuovo su un palco per cantare dal vivo insieme al figlio Jayden. Britney Spears ha rivelato che potrebbe tornare a esibirsi dal vivo, condividendo la sua speranza di realizzare una performance con il figlio. La star della musica ha tuttavia ribadito che l'evento, che renderebbe felici sicuramente molti fan, non si svolgerebbe negli Stati Uniti. L'annuncio che ha entusiasmato i fan di Britney Dopo aver condiviso una foto che la ritrae al pianoforte e aver svelato che invierà lo strumento al figlio, Britney Spears ha aggiunto: "Ballo su IG per guarire delle cose nel mio corpo di cui le persone non hanno alcuna idea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

