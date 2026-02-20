Brigate Rosse | Francia valuta asilo Meloni avverte | rischio

La Francia sta considerando di concedere asilo ai membri delle Brigate Rosse, secondo fonti ufficiali, creando tensioni con l’Italia. Giorgia Meloni ha espresso forte preoccupazione e ha avvertito che questa decisione potrebbe mettere a rischio i rapporti tra i due paesi. La premier ha sottolineato la gravità della questione, chiedendo chiarimenti alle autorità francesi. La discussione si concentra sulla possibilità che ex terroristi trovino rifugio nel paese transalpino, alimentando polemiche e timori di una riaccensione di vecchi conflitti.

Meloni Alza i Toni: Preoccupazione per Possibile Asilo a Ex Brigate Rosse in Francia. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso forte preoccupazione per un possibile asilo concesso in Francia a esponenti delle Brigate Rosse, sollevando una questione diplomatica delicata. L'iniziativa, seguita a un vertice tenutosi a Tolosa, mira a chiarire le dinamiche che potrebbero portare a una riemersione di elementi legati al terrorismo interno e a rafforzare la vigilanza sul fronte della sicurezza. La vicenda ha innescato un dibattito politico e mediatico, con reazioni contrastanti e richieste di trasparenza.