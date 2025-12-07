“Non abbiamo avuto paura delle Brigate rosse, non ne abbiamo oggi”. Parole che Giorgia Meloni aveva detto lo scorso 25 settembre nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, partendo da una considerazione sui post contro Charlie Kirk. Alla lista di insulti e minacce che la leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto in passato oggi se ne aggiunge un’altra. Una scritta in vernice rossa con la frase “ Spara a Giorgia ”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla sigla “BR”, è apparsa sul muro di un hotel affacciato su viale Roma, a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Un richiamo alle Brigate Rosse, con un tratto piuttosto incerto – che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate rosse