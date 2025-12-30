Un 23enne latitante è stato arrestato a Brescia dopo aver causato la cecità a un coetaneo durante una rissa. L'uomo, ricercato da tempo, è stato tra i tre soggetti fermati nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato nel territorio. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità locale, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Brescia, 30 dicembre 2025 – Ha reso cieco un coetaneo durante una rissa di strada ed era latitante: è il più importante dei tre arresti eseguiti nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel Bresciano. Il protagonista è un 23enne, condannato in via definitiva per lesioni gravissime dopo i fatti avvenuti lo scorso maggio in centro città a Brescia, dove una violenta rissa tra gruppi contrapposti era degenerata. Il giovane aveva colpito al volto un rivale provocandogli la perdita permanente della vis ta da un occhio. Ora si trova in carcere, dove dovrà scontare un anno e mezzo di reclusione. Per lui è stata avviata anche la procedura di revoca del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rese cieco un coetaneo durante una rissa a Brescia: arrestato 23enne latitante

Leggi anche: Arrestato 23enne latitante nel bresciano: rese cieco un coetaneo durante una rissa

Leggi anche: Brescia, ruba il fucile durante la rissa tra bande: arrestato 21enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tre latitanti arrestati nel bresciano: fra loro anche il giovane che rese cieco un coetaneo durante una rissa - Avviata la revoca del permesso di soggiorno per l’aggressore, che a fine pena verrà espulso. ilgiorno.it