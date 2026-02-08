Milan Ibrahimovic su San Siro | Il ricordo più bello in questo stadio? Il mio addio al calcio

Zlatan Ibrahimovic ha rivissuto alcuni momenti legati a San Siro, parlando alla BBC. L’attaccante svedese ha ricordato in modo particolare il suo addio al calcio, definendolo il ricordo più bello che ha di questo stadio. Ibrahimovic ha anche condiviso altri aneddoti, ma il suo addio resta il momento che più gli sta a cuore.

