Milan Ibrahimovic su San Siro | Il ricordo più bello in questo stadio? Il mio addio al calcio
Zlatan Ibrahimovic ha rivissuto alcuni momenti legati a San Siro, parlando alla BBC. L’attaccante svedese ha ricordato in modo particolare il suo addio al calcio, definendolo il ricordo più bello che ha di questo stadio. Ibrahimovic ha anche condiviso altri aneddoti, ma il suo addio resta il momento che più gli sta a cuore.
"Quando venite a Milano vi porterei in un buon ristorante perchè non potete non mangiare il cibo italiano, perchè è uno dei cibi più buoni nel modo, non vi dico nessun nome perchè non faccio pubblicità ora (ride ndr.) e poi vi porterei in questo stadio (San Siro ndr.). LEGGI ANCHE: Kostic l'attaccante del futuro? Milan, guarda che numeri: come finalizzatore.>>> Qui troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è tutto con le cose del Milan, vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita. Il mio ricordo più bello in questo stadio, parlando di emozioni vi dico il mio addio al calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
