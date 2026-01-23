Ieri sera, a Milano, si sono incontrate tre figure simbolo della storia rossonera: Adriano Galliani, Ariedo Braida e Andriy Shevchenko. La cena ha rappresentato un momento di confronto e ricordo tra le personalità che hanno contribuito al successo del Milan nel corso degli anni. Un’occasione per condividere ricordi e riflettere sul passato del club, mantenendo vivo il legame con la tradizione rossonera.

Un'occasione speciale per ricordare l'epoca d'oro del Grande Milan. Nella serata di ieri è andata in scena una cena a tinte rossonere che scalda i cuori dei tifosi rossoneri che guardano al passato con un po' di nostalgia. Al ristorante 'Casa Cipriani' di Milano, situato in zona Palestro, si sono rincontrati tre grandi figure della storia rossonera. Al tavolo era presente Adriano Galliani, storico amministratore delegato rossonero, che per 31 anni ha rappresentato il Milan nel miglior modo possibile. Negli ultimi mesi si era parlato molto di un suo possibile ritorno nel club di Via Aldo Rossi, ma per ora, ci sono poche possibilità che questo accada a breve. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, un pezzo di storia rossonera si ritrova: la cena tra Galliani, Braida e Shevchenko

Ex Milan, Braida sorprende tutti: “Pulisic mi ricorda Shevchenko per due motivi. Ecco perché…”Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' in cui ha condiviso le sue impressioni su Christian Pulisic.

Braida: “Si parla poco di Pulisic. Mi ricorda Shevchenko. Maignan? Un club con ambizioni …”Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, commenta le questioni attuali del club, sottolineando la scarsa attenzione dedicata a Pulisic, paragonandolo a Shevchenko, e analizzando le ambizioni del club con Maignan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: AC Milan-Inter: in vendita i biglietti per la 28ª giornata di Serie A a San Siro; Inter e Milan all'inizio dello slalom parallelo: nel derby dell'8 marzo la resa dei conti, ma guai a escludere Napoli e Juve; Como Milan, Allegri in conferenza: 'Fullkrug e Pavlovic tornano con la Roma'. Video; Il Como gioca, il Milan vince: Allegri rimonta con doppietta Rabiot e Maignan show! Le dichiarazioni.

Il Milan e i suoi attaccanti: presente e futuro alle porte di RomaMoney League: Milan, non diminuiscono e non aumentano i ricavi da stadio, pari a 87 milioni di euro, e quelli broadcasting sui 161 milioni di euro. Segno positivo sul fronte commerciale grazie a merch ... msn.com

Rinnovo Maignan, il puzzle è quasi completo: manca solo l’ultimo pezzo per la firmaPer il rinnovo di Maignan ci siamo: puzzle quasi completo ma manca l’ultimo tassello per la firma, i dettagli ... milanlive.it

Altro gran pezzo di @RealMarco94 , sono davvero contento di averlo in squadra @MilanVibesIT . Parlare di calcio. x.com

MP - Milan Futuro, Traorè dopo il Chievo: "Siamo stati sul pezzo sin dall'inizio. Basta infortuni, voglio continuità" #MilanPress facebook