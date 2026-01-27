La Valle dei Campioni, nel cuore della Rift Valley in Kenya, rappresenta un punto di riferimento per l’atletica a livello mondiale. Qui, gli atleti si allenano a quote elevate, sotto la guida del guru Gabriele Rosa, e vedono nello sport un’opportunità di emancipazione. Un viaggio che permette di scoprire un ambiente unico, dove la passione per l’atletica si fonde con la bellezza naturale del paesaggio africano.

twende, Twende, urla in swahili Joseph, 22 anni e mille sogni: in quello stesso istante il gruppo si accende, si muove come uno stormo di uccelli nel cielo terso del Kenya. Twende, “andiamo”, è il grido di battaglia di chi, correndo, cerca una nuova vita da atleta, o anche solo una speranza che trascenda lo sport. La rotta per riuscirci davvero l’ha fornita un italiano illuminato, che in questo pezzo di Africa ha piantato radici. I maestri keniani del fondo sfruttano l’aria rarefatta della foresta di Kaptagat, incantata come nei libri di fiabe, e seguono proprio il metodo del medico cardiologo bresciano Gabriele Rosa: grazie a lui si allenano qua, al centro della terra, non lontano dalla linea dell’equatore ad oltre 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La valle dei campioni. Nel cuore dell’Africa dove l'atletica è la vita. "Non c’è posto più bello"

Approfondimenti su Valle dei Campioni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Valle dei Campioni

Argomenti discussi: 'La Ruota dei Campioni' stasera 23 gennaio, ospiti e anticipazioni; Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, celebra Federico Pellegrino: prende forma il Gran Finale di marzo; Imola celebra i fenomeni del karting: torna la Giornata dei Campioni; Ismea, borsino 2025 dei campioni della Dieta Mediterranea, dai cerali all'olio Evo.

La valle dei campioni. Nel cuore dell’Africa dove l'atletica è la vita. Non c’è posto più belloViaggio in Kenya, nella Rift Valley, tra gli atleti che si allenano nei camp a 2400 metri del guru Gabriele Rosa: Lo sport ora è emancipazione ... msn.com

La magia della Sicilia, Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Tempio della Concordia, mandorli in fiore e mare africano la magia è servita. Foto di @Eduardo Cicala #viaggiainsiemeanoi #sicilia #terradisicilia #agrigento - facebook.com facebook