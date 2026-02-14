Pisa 25enne ucciso a colpi di pistola mentre era in auto

Un giovane di 25 anni è stato colpito a morte da alcuni colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua auto a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. La sparatoria è avvenuta poco prima dell’alba, probabilmente durante un litigio sfuggito di mano. La vittima, conosciuta nel paese, stava rientrando a casa quando è stata raggiunta dai colpi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire cosa abbia scatenato il violento episodio.

(Adnkronos) – Omicidio prima dell'alba a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. La vittima è un 25enne di origine albanese, ucciso intorno alle ore 5.30 mentre si trovava a bordo di un'auto nel centro del paese. Il giovane stava rientrando da una serata trascorsa con due amici quando, secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava sarebbe stato affiancata da un'altra vettura dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Almeno tre gli spari uditi dai residenti della zona. Fatale la ferita inferta al collo del giovane.