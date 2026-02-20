Boscoreale | in un B&B per confezionare droga la scoperta dei carabinieri 43enne in manette

I Carabinieri di Boscoreale hanno scoperto un 43enne di Scafati mentre preparava droga in un bed and breakfast. L’uomo stava confezionando sostanze stupefacenti in una stanza dell’albergo, quando i militari sono entrati. Durante la perquisizione, hanno trovato anche un’arma clandestina nascosta in una valigia. L’arresto è stato immediato. Il 43enne è stato portato in caserma, dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra i residenti della zona.

Boscoreale: arrestato 43enne di Scafati per droga e possesso di arma clandestina durante controllo dei Carabinieri. E' pomeriggio a Boscoreale quando i Carabinieri della locale Stazione arrestano per detenzione di droga a fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e munizionamento 43 enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine. Durante un servizio di controllo del territorio i militari notano l'uomo cedere un involucro in cambio di denaro. Fermato, è stato trovato in possesso di 9 dosi pronte per la vendita e contanti. I controlli si estendono in un bed and breakfast dove l'uomo conservava il materiale per sua l'attività illecita.