Droga in casa in manette 43enne

A San Nicola La Strada, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni dopo aver trovato droga in casa sua. La scoperta è avvenuta durante un blitz notturno nel suo appartamento, dove sono state trovate diverse dosi di sostanze stupefacenti nascoste tra gli scaffali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagrante mentre tentava di nascondere la droga. La polizia ha portato a termine l’operazione per contrastare lo spaccio nel quartiere. La droga sequestrata sarà analizzata nei prossimi giorni.

All'interno dell'appartamento i carabinieri hanno inoltre trovato un coltello con la lama intrisa di hashish, 380 euro in contanti – suddivisi in banconote di vario taglio – e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. Il quantitativo e le modalità di conservazione della droga hanno fatto ritenere agli investigatori che la sostanza fosse destinata allo spaccio. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

