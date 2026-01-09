Vaga nudo e lascia droga davanti alla caserma dei carabinieri 43enne denunciato

Un uomo di 43 anni si è presentato senza vestiti alla caserma dei carabinieri, lasciando davanti all’ingresso alcune sostanze stupefacenti. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno provveduto a denunciare l’uomo per il suo comportamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione legata alla gestione delle sostanze e alla sicurezza nelle aree pubbliche.

(Adnkronos) – Completamente nudo si è presentato alla caserma dei carabinieri ed ha abbandonato droga davanti all'ingresso. E' accaduto durante la notte di Capodanno a Poggio Rusco, nel Mantovano, dove un 43enne è stato denunciato.  L'uomo, di nazionalità marocchina, si è presentato senza alcun indumento indosso alla caserma di Poggio Rusco e ha iniziato a .

