Vaga nudo e lascia droga davanti alla caserma dei carabinieri 43enne denunciato

Un uomo di 43 anni si è presentato senza vestiti alla caserma dei carabinieri, lasciando davanti all’ingresso alcune sostanze stupefacenti. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno provveduto a denunciare l’uomo per il suo comportamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione legata alla gestione delle sostanze e alla sicurezza nelle aree pubbliche.

Nula rigenera di più, della visione del mare della spiaggia e del calore che emana, soprattutto d'inverno. Dal mare verso le strade corre la vaga nebbia come il vapore d'un bue sotterrato nel freddo e lunghe lingue d'acqua s'accumulano coprendo il mese che - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.