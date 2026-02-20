Borgo Stazione per la pulizia delle strade divieto di sosta tutta la notte
A Borgo Stazione, il Comune ha deciso di vietare la sosta tutta la notte per facilitare la pulizia delle strade. La misura mira a garantire un intervento più efficace e rapido durante le operazioni di spazzamento, previste a partire dalla primavera. Le auto dovranno essere spostate entro le 23 per consentire la pulizia senza ostacoli. La modifica riguarda le vie principali del quartiere, dove si accumula più sporco. La nuova ordinanza sarà valida fino a nuove disposizioni.
Il Comune ha presentato il nuovo piano potenziato sul tema. L'assessora Meloni: “Garantiamo la qualità del servizio e veniamo incontro alle necessità dei residenti” Il Comune ha approntato un nuovo piano di spazzamento stradale, che sarà messo in pratica dalla primavera. Nel quartiere ci sono già interventi di pulizia con la macchina spazzatrice, ma questi saranno potenziati, affiancando ai turni settimanali un intervento aggiuntivo a cadenza mensile, articolato su cinque giornate consecutive e dedicato ogni volta a una diversa porzione del quartiere, in modo da coprire in modo capillare l’intera area.🔗 Leggi su Udinetoday.it
