pulizia strade esperimento finito ora in arrivo divieti di sosta e multe

Il Comune di Quarrata ha concluso l’esperimento di pulizia strade congiunta con l’azienda Plures Alia. Da oggi, partiranno i divieti di sosta e le multe, perché il piano di spazzamento si estende su oltre 200 vie, per circa 75 chilometri. La città si prepara a rispettare le nuove regole per mantenere le strade più pulite.

Il Comune di Quarrata e Plures Alia hanno avviato da ieri il nuovo piano di spazzamento stradale combinato in oltre 200 strade del territorio, per un totale di circa 75 chilometri. L’obiettivo è rendere più efficiente lo spazzamento già esistente, anche attraverso cartelli fissi e divieti di sosta. Finora tutto il territorio comunale era servito con spazzamento combinato senza cartelli fissi, con le auto in sosta. Il piano definitivo è partito ieri, lunedì 9 febbraio. Per tre settimane, progressivamente, saranno sistemati 550 nuovi cartelli di spazzamento combinato, con divieti di sosta, suddivisi in lotti successivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

