Ancisi LpRa attacca il Comune sulle Ztl | Nuove regole totalmente illegittime

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha accusato il Comune di aver approvato regole sulle Ztl che considera del tutto illegittime, a causa di modifiche che, secondo lui, non rispettano le procedure previste dalla legge. La sua critica deriva dalla decisione di introdurre nuove restrizioni senza un adeguato confronto pubblico, aumentando così le tensioni sulla gestione del traffico in città.

Il consigliere d'opposizione ipotizza anche il reato di “falso ideologico” e invita la Giunta ad annullare la delibera sulle Ztl per evitare possibili ricorsi Non si placa la tempesta politica sul nuovo piano sosta varato dalla Giunta di Ravenna. Al centro della contesa, in particolare, la delibera relativa alla disciplina della circolazione nelle Zone a traffico limitato (Ztl), finita nel mirino del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha presentato una mozione urgente per chiederne l'annullamento. Secondo Ancisi, la delibera sarebbe “totalmente illegittima” in quanto priva di un regolamento base che spetterebbe esclusivamente al Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Autovelox tagliato, Ancisi (LpRa) avverte il Comune: "È illegale, non ripristinatelo o sarà truffa"Il Comune di Ravenna è stato avvertito dall’assessore Ancisi che l’autovelox di via Reale, abbattuto lo scorso 30 dicembre, non può essere rimosso senza rispettare le regole.

Leggi anche: Viabilità in zona stadio, Ancisi (LpRa): "Genitore non poteva portare a casa il figlio disabile. Situazione da risolvere"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.