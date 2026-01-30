Autovelox tagliato Ancisi LpRa avverte il Comune | È illegale non ripristinatelo o sarà truffa

Il Comune di Ravenna è stato avvertito dall’assessore Ancisi che l’autovelox di via Reale, abbattuto lo scorso 30 dicembre, non può essere rimosso senza rispettare le regole. Se non lo ripristineranno, rischiano di incorrere in una truffa. La questione è scoppiata dopo che un ignoto ha tagliato l’autovelox, creando tensione tra la Lista per Ravenna e l’amministrazione comunale.

Il consigliere di Lista per Ravenna contro la riattivazione del dispositivo abbattuto in via Reale: "Dopo le sentenze della Cassazione, rimetterlo in funzione significa raggirare i cittadini" L'abbattimento dell'autovelox di via Reale, avvenuto lo scorso 30 dicembre tra Mezzano e Glorie per mano di un ignoto emulatore di "Fleximan", ha riacceso lo scontro tra Lista per Ravenna e l'amministrazione comunale. Mentre il Comune ha già manifestato l'intenzione di ripristinare il dispositivo abbattuto, il consigliere Alvaro Ancisi lancia un monito pesantissimo: "Rimettere in funzione quel dispositivo non sarebbe solo una scelta politica discutibile, ma un atto dal pesante profilo penale".

