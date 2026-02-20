Bologna arte e sicurezza | mostre prorogate e ministri in arrivo
Il weekend a Bologna si anima con eventi che uniscono arte e sicurezza. La città ha deciso di prorogare alcune mostre, tra cui quella di arte moderna al Museo d'Arte, per attirare più visitatori. Inoltre, sono in arrivo ministri per discutere di misure di sicurezza nelle aree pubbliche, in risposta alle recenti proteste. Le strade si riempiranno di turisti e cittadini, curiosi di scoprire le nuove esposizioni e partecipare alle iniziative sulla tutela urbana. Bologna si prepara a un fine settimana di fermento culturale e attenzione alla sicurezza pubblica.
Bologna nel Weekend: tra Arte, Gusto e un sulla Sicurezza. Bologna si prepara ad un fine settimana intenso, dal 21 al 24 febbraio 2026, con un programma ricco di eventi che spaziano dall’arte contemporanea alla valorizzazione del territorio attraverso la filiera vitivinicola. Ad arricchire il quadro, un’attenzione particolare alla sicurezza, che ha portato all’attesa presenza di ministri del governo in città. Prolungata la Mostra su Bartolomeo Cesi: un Successo di Pubblico. Il Museo Civico Medievale prosegue con l’entusiasmante accoglienza della mostra monografica dedicata a Bartolomeo Cesi. L’esposizione, che ha già catturato l’attenzione di oltre 12.🔗 Leggi su Ameve.eu
Più tempo per l’arte: prorogate le mostre tra pittura, fotografia e grandi maestriLe mostre di pittura, scultura e fotografia nella città estense sono state prorogate, offrendo più tempo per ammirare le esposizioni.
Mostre a Bologna, ecco Codex: Guglielmo Marconi incontra l'arte contemporanea e l'intelligenza artificialeBologna si trasforma in un ponte tra passato e futuro con la mostra Codex.
Argomenti discussi: Bologna, Polizia Locale: bilancio controlli stradali e sicurezza/antidegrado nell’area del giardino ParkerLennon; Lazio: arte e cultura nel piano regionale per il turismo; Cpr a Bologna, de Pascale: La sinistra si aggiorni in materia di sicurezza; Marco Maria Dell’Arte è il nuovo Vicario del Questore di Treviso.
Il Comune di Bologna approva lo stanziamento di 5,5 milioni per la torre GarisendaLa giunta comunale di Bologna ha approvato lo stanziamento di circa 5,5 milioni di euro per finanziare la fase di montaggio dei tralicci - le cosiddette 'macchine di Pisa' - nell'ambito dell'intervent ... ansa.it
L’oroscopo del 2026: Bologna ha problemi di traffico e sicurezza. Ma saprà evolversiBologna, 3 gennaio 2026 – Bologna pulsa tra terra e cielo. Arte, torri secolari e portici antichi custodiscono segreti scritti tra le stelle. Paola Rava, bolognese, consulente olistica, astrologa e ... ilrestodelcarlino.it
Arte Fiera Bologna 49a edizione. Video-servizio integrale (o quasi) a cura del Critico e Storico dell'Arte Mino Iorio. A breve seguirà una sintesi per NanoTV che raccoglierà tutte le attività svolte per Art City Bologna White Night.