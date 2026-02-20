Bologna arte e sicurezza | mostre prorogate e ministri in arrivo

Il weekend a Bologna si anima con eventi che uniscono arte e sicurezza. La città ha deciso di prorogare alcune mostre, tra cui quella di arte moderna al Museo d'Arte, per attirare più visitatori. Inoltre, sono in arrivo ministri per discutere di misure di sicurezza nelle aree pubbliche, in risposta alle recenti proteste. Le strade si riempiranno di turisti e cittadini, curiosi di scoprire le nuove esposizioni e partecipare alle iniziative sulla tutela urbana. Bologna si prepara a un fine settimana di fermento culturale e attenzione alla sicurezza pubblica.

Bologna nel Weekend: tra Arte, Gusto e un sulla Sicurezza. Bologna si prepara ad un fine settimana intenso, dal 21 al 24 febbraio 2026, con un programma ricco di eventi che spaziano dall'arte contemporanea alla valorizzazione del territorio attraverso la filiera vitivinicola. Ad arricchire il quadro, un'attenzione particolare alla sicurezza, che ha portato all'attesa presenza di ministri del governo in città. Prolungata la Mostra su Bartolomeo Cesi: un Successo di Pubblico. Il Museo Civico Medievale prosegue con l'entusiasmante accoglienza della mostra monografica dedicata a Bartolomeo Cesi. L'esposizione, che ha già catturato l'attenzione di oltre 12.

Più tempo per l’arte: prorogate le mostre tra pittura, fotografia e grandi maestriLe mostre di pittura, scultura e fotografia nella città estense sono state prorogate, offrendo più tempo per ammirare le esposizioni.

Mostre a Bologna, ecco Codex: Guglielmo Marconi incontra l’arte contemporanea e l’intelligenza artificialeBologna si trasforma in un ponte tra passato e futuro con la mostra Codex.

