Mostre a Bologna ecco Codex | Guglielmo Marconi incontra l’arte contemporanea e l’intelligenza artificiale

Bologna si trasforma in un ponte tra passato e futuro con la mostra Codex. Qui l’eredità di Marconi si mescola con l’arte contemporanea e le tecnologie più avanzate. La città ospita un evento che unisce storia e innovazione, attirando appassionati e curiosi da tutta Italia.

Bologna, 2 febbraio 2026 — Una scintilla che collega passato e futuro, dove il segnale del wireless di Guglielmo Marconi incontra l’arte contemporanea e l’intelligenza artificiale. È stata inaugurata oggi a Bologna, nello spazio espositivo del Mic dell’ex chiesa di San Mattia, la mostra “Codex – l’eco del wireless diventa pensiero digitale”, un progetto del Comitato Nazionale Marconi.150 e della Fondazione Guglielmo Marconi che trasforma l’eredità marconiana in riflessione sul presente e sul futuro della tecnologia. All’apertura hanno partecipato la sottosegretaria Borgonzoni e il sindaco Parmeggiani . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

