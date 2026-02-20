Bologna 11 anni e abusi | talent scout 3 anni e 4 mesi di condanna

L’Ombra sul Cinema: Condanna a Bologna per Abusi su Minore. Un talent scout di 46 anni è stato condannato dal Tribunale di Bologna a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale su un minore. La sentenza, emessa dal giudice per l’udienza preliminare Roberta Malavasi, conclude la prima fase di un processo con rito abbreviato che ha riportato alla luce abusi commessi quando la vittima aveva undici anni. La Procura aveva richiesto una pena più elevata, pari a cinque anni. Un Silenzio Spezzato: La Denuncia Dopo Anni. La vicenda ha preso forma grazie al coraggio di un giovane, ora maggiorenne, che ha deciso di rompere un silenzio protratto per anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

