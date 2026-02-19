Bob a 4 Baumgartner ancora davanti nella quarta prova a Cortina

Bob a 4 ha vinto la quarta prova a Cortina a causa di un’ottima prestazione sul tracciato “Eugenio Monti”. Baumgartner si mantiene in testa grazie a un tempo veloce, mentre Lochner, Friedrich e Wesselink restano a breve distanza. La gara si è svolta sotto la pioggia, che ha reso il percorso più scivoloso del solito. I concorrenti hanno spinto al massimo, cercando di conquistare il miglior tempo possibile. La sfida continua tra i principali protagonisti della disciplina.

L'azzurro firma il miglior tempo sul budello "Eugenio Monti". Distacchi minimi con Lochner, Friedrich e Wesselink. Patrick Baumgartner continua a lanciare segnali importanti in vista della gara olimpica del bob a 4 maschile ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano dedicato a Eugenio Monti, l'altoatesino chiude al comando anche la quarta prova ufficiale, ribadendo quanto già mostrato nei primi allenamenti. Il cronometro si ferma a 55.11, un tempo che gli consente di precedere di appena 4 centesimi un terzetto di inseguitori agguerriti.