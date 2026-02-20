Board of Peace Tajani | Giusto esserci non scodinzoliamo dietro a Usa

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato alla prima riunione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale creato dall’amministrazione Trump per Gaza. Tajani ha affermato che l’Italia vuole contribuire attivamente alla pace, senza seguire passivamente le decisioni degli Stati Uniti. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di avere una presenza forte e indipendente in questa iniziativa. Tajani ha anche aggiunto che il nostro Paese non si limita a osservare, ma si impegna concretamente nel processo di stabilizzazione della regione.

Washington, 19 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo essere protagonisti della costruzione della pace". Così il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al termine della prima riunione del Board of Peace, la nuova organizzazione internazionale creata dal presidente Donald Trump per Gaza. Il titolare della Farnesina ha ribadito l'importanza della presenza italiana a Washington e ha spiegato che l'Italia partecipa ai lavori in qualità di osservatore: "Sono emerse una serie di proposte concrete: non è un business board, ma un tavolo con proposte politiche per costruire la pace in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

