Board of Peace Tajani | Giusto esserci non scodinzoliamo dietro a Usa
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato alla prima riunione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale creato dall’amministrazione Trump per Gaza. Tajani ha affermato che l’Italia vuole contribuire attivamente alla pace, senza seguire passivamente le decisioni degli Stati Uniti. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di avere una presenza forte e indipendente in questa iniziativa. Tajani ha anche aggiunto che il nostro Paese non si limita a osservare, ma si impegna concretamente nel processo di stabilizzazione della regione.
Washington, 19 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo essere protagonisti della costruzione della pace". Così il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al termine della prima riunione del Board of Peace, la nuova organizzazione internazionale creata dal presidente Donald Trump per Gaza. Il titolare della Farnesina ha ribadito l'importanza della presenza italiana a Washington e ha spiegato che l'Italia partecipa ai lavori in qualità di osservatore: "Sono emerse una serie di proposte concrete: non è un business board, ma un tavolo con proposte politiche per costruire la pace in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Board of Peace, oggi Tajani in Aula: "Giusto esserci". Meloni a Niscemi: pronti 150 milioniIl ministro Tajani ha partecipato oggi alla riunione del Board of Peace a Roma, affermando che “è giusto esserci”, per motivare la presenza italiana nel meeting internazionale.
Board of Peace, Tajani: "Non è comitato d'affari, non scodinzoliamo attorno a Tony Blair"Il ministro Tajani ha chiarito che il Board of Peace non è un comitato d’affari, dopo aver affermato che il governo non collabora con Tony Blair.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Board of Peace, via libera a risoluzione di maggioranza: Italia Paese osservatore. Parolin: perplessità; Board of peace, Tajani verso Washington: Non ci sono alternative; Board of Peace, Italia sarà osservatore. Tajani: Andrò io a Washington.
Board of Peace, Tajani: emerse proposte concrete, no business boardWashington, 19 feb. (askanews) - Noi partecipiamo al Board of Peace come osservatori e mi pare che oggi siano emerse una serie di proposte concrete. Non è certamente un business board, ci sono dell ... quotidiano.net
Tajani unico ministro tra i grandi dell’Ue al Board of peaceSaltato l’asse con Merz la premier comunque invia il suo vice per non inimicarsi il tycoon: la Germania manderà un funzionario ... repubblica.it
Il Board of Peace inaugura il regno di Trump sulla pelle dei palestinesi. La ricostruzione di Gaza parte da una mega base militare Usa, anche se ci sono «resti umani sotto terra». Leader mondiali e Ceo mettono soldi e truppe, l’Italia «osserva» La prima del 20 facebook
Board of Peace, Montanari: "Italia osservatore Siamo dalla parte del male, e per di più in seconda fila...". #piazzapulita x.com