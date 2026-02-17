Board of Peace Tajani | Non è comitato d' affari non scodinzoliamo attorno a Tony Blair

Il ministro Tajani ha chiarito che il Board of Peace non è un comitato d’affari, dopo aver affermato che il governo non collabora con Tony Blair. Durante un intervento alla Camera, Tajani ha spiegato che non si avvicinano né si associano a Blair, sottolineando che il loro unico referente è il governo italiano. La sua dichiarazione arriva in risposta a chi chiedeva dei rapporti tra il governo e l’ex Premier britannico. Tajani ha anche precisato di non lavorare con nessuno al di fuori dell’esecutivo italiano.

"Non bisogna partecipare a un comitato d'affari? Noi non partecipiamo ad alcun comitato d'affari, non scodinzoliamo neanche vicino a Tony Blair Né collaboriamo con Tony Blair, io non collaboro con nessuno se non con il Governo del quale faccio parte" così il Ministro Tajani intervenendo in replica alla Camera dopo l'informativa sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev