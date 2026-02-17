Board of Peace oggi Tajani in Aula | Giusto esserci Meloni a Niscemi | pronti 150 milioni
Il ministro Tajani ha partecipato oggi alla riunione del Board of Peace a Roma, affermando che “è giusto esserci”, per motivare la presenza italiana nel meeting internazionale. Nel frattempo, a Niscemi, la premier Meloni ha annunciato che lo Stato è pronto a stanziare 150 milioni di euro per la Marina. La riunione di maggioranza a Palazzo Chigi, duranta poco più di un’ora, ha servito a definire le prossime mosse sui temi più caldi della settimana, come il decreto bollette e la partecipazione italiana alla prima riunione del Board of Peace.
Il vertice di maggioranza che si tiene a metà pomeriggio a Palazzo Chigi dura poco più di un'ora e serve a serrare i ranghi non solo sui dossier più sensibili della settimana (tra cui il decreto bollette e la presenza italiana alla prima riunione del Board of peace) ma anche a fare velocemente il punto di quelle che saranno le priorità della maggioranza in quest'ultimo anno di governo (dal referendum sulla giustizia alla riforma della legge elettorale, passando per le amministrative). La premier Giorgia Meloni è appena rientrata da Niscemi, dove ha fatto una nuova ricognizione delle aree colpite dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Board of Peace",martedì Tajani in Aula
Il ministro Tajani parteciperà martedì in Parlamento per discutere del Board of Peace, una decisione presa dal governo dopo le recenti tensioni sulla missione internazionale.
Board of Peace, l’Italia partecipa come membro osservatore: Tajani riferirà in Aula martedì
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Aula martedì sulla partecipazione dell'Italia al Board of Peace per Gaza, un ruolo che il nostro Paese ha deciso di assumere come membro osservatore.
Tajani in Aula interviene sul Board of peace: cosa dicono le risoluzioni di maggioranza e opposizioni. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atteso prima nell'Aula della Camera e poi in audizione in Senato, per intervenire sul tema del 'Board of Peace'.
Board of peace, Tajani: L'Italia sarà osservatrice come la presidenza di turno dell'UE. L'Italia sarà osservatrice al Board of Peace, come la presidenza di turno dell'Unione europea: lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani.
