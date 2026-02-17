Board of Peace oggi Tajani in Aula | Giusto esserci Meloni a Niscemi | pronti 150 milioni

Il ministro Tajani ha partecipato oggi alla riunione del Board of Peace a Roma, affermando che “è giusto esserci”, per motivare la presenza italiana nel meeting internazionale. Nel frattempo, a Niscemi, la premier Meloni ha annunciato che lo Stato è pronto a stanziare 150 milioni di euro per la Marina. La riunione di maggioranza a Palazzo Chigi, duranta poco più di un’ora, ha servito a definire le prossime mosse sui temi più caldi della settimana, come il decreto bollette e la partecipazione italiana alla prima riunione del Board of Peace.

Il vertice di maggioranza che si tiene a metà pomeriggio a Palazzo Chigi dura poco più di un'ora e serve a serrare i ranghi non solo sui dossier più sensibili della settimana (tra cui il decreto bollette e la presenza italiana alla prima riunione del Board of peace) ma anche a fare velocemente il punto di quelle che saranno le priorità della maggioranza in quest'ultimo anno di governo (dal referendum sulla giustizia alla riforma della legge elettorale, passando per le amministrative). La premier Giorgia Meloni è appena rientrata da Niscemi, dove ha fatto una nuova ricognizione delle aree colpite dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il ministro Tajani parteciperà martedì in Parlamento per discutere del Board of Peace, una decisione presa dal governo dopo le recenti tensioni sulla missione internazionale.

