Board of Peace per Hamas Il futuro di Gaza deve partire dalla fine dell' aggressione israeliana
Il gruppo Hamas ha dichiarato che il destino di Gaza dipende dalla fine dell’attacco israeliano, che definisce “aggressione”. La dichiarazione arriva dopo la prima riunione a Washington del Board of Peace, voluta dall’amministrazione Trump. Hamas sottolinea che senza una tregua immediata, il futuro della regione resta incerto. Nei giorni scorsi, si sono intensificati i combattimenti, con decine di civili coinvolti. La questione di Gaza continua a dividere le parti coinvolte, mentre le tensioni aumentano nella zona.
Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della "aggressione" israeliana, ha affermato Hamas, rispondendo a quanto uscito ieri dalla prima riunione a Washington del Board of Peace voluto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessazione totale dell’aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo, in primo luogo il diritto alla libertà e all’autodeterminazione", dice una nota della scorsa notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
