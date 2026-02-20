Il gruppo Hamas ha dichiarato che il destino di Gaza dipende dalla fine dell’attacco israeliano, che definisce “aggressione”. La dichiarazione arriva dopo la prima riunione a Washington del Board of Peace, voluta dall’amministrazione Trump. Hamas sottolinea che senza una tregua immediata, il futuro della regione resta incerto. Nei giorni scorsi, si sono intensificati i combattimenti, con decine di civili coinvolti. La questione di Gaza continua a dividere le parti coinvolte, mentre le tensioni aumentano nella zona.

Le discussioni sul futuro di Gaza devono iniziare con la cessazione totale della "aggressione" israeliana, ha affermato Hamas, rispondendo a quanto uscito ieri dalla prima riunione a Washington del Board of Peace voluto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessazione totale dell’aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nazionali del nostro popolo, in primo luogo il diritto alla libertà e all’autodeterminazione", dice una nota della scorsa notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Board of Peace, per Hamas "Il futuro di Gaza deve partire dalla fine dell'aggressione israeliana"

