Trump annuncia | Dal Board of peace 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza ma Hamas consegni le armi

Donald Trump ha dichiarato che il Board of peace, un organismo internazionale da lui creato, investirà 5 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ma ha anche esortato Hamas a consegnare le armi. Questo organismo si riunirà per la prima volta il 19 febbraio, quasi un mese dopo la sua formazione. L’obiettivo è avviare progetti di ricostruzione mentre si cerca di ottenere un cessate il fuoco stabile.

