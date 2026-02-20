Boakye si posiziona dietro come il giocatore più efficace, mentre Thorsteinsson commette errori e Myhre si distingue per le sue parate. Dyngeland si fa trovare pronto su due tentativi di Orsolini e si distingue per le due respinte decisive contro Dallinga. Castro, invece, non mostra grande reattività sulla sua diagonale, ma l’argentino sfrutta bene l’unico spazio disponibile. La partita si accende con azioni rapide e interventi determinanti dei portieri, mantenendo vivo il risultato fino alla fine.

Dyngeland 6 Sul diagonale di Castro non è reattivo, ma l’argentino la mette nell’unico spazio utile. Nella ripresa dice no due volte a Orsolini ed evita il raddoppio di Dallinga. De Roeve 5,5 Bene in fase di spinta, fa il suo anche dietro, ma l’episodio del gol lo vede coinvolto. Knudsen 5 Sul vantaggio, raddoppia Cambiaghi, Castro sfila alle spalle e trova tempo e spazio per battere Dyngeland. Perde il duello con l’argentino alla prima rete in Europa. Boakye 6 Il ghanese è il dopo Helland in casa Brann. Ruvido in costruzione, ma dietro è il migliore, non commette errori, pratico e attento. Soltvedt 5,5 Sui cambi di campo del Bologna è spesso in ritardo su Bernardeschi, come pure sul piazzato in occasione del vantaggio che parte proprio dal numero 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boakye dietro è il migliore. Thorsteinsson spreca, bene Myhre

