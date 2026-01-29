Carlo Silipo | Positivo il ritorno del pallone giallo Dobbiamo trovare l’assetto migliore dietro

L’Italia batte la Turchia 25-11 e conquista la terza vittoria agli Europei di pallanuoto a Funchal. Dopo il successo, Carlo Silipo commenta che il ritorno del pallone giallo fa bene e che bisogna lavorare per trovare l’assetto migliore in difesa. La squadra italiana continua a fare bene e punta a consolidare il suo cammino nel torneo.

L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 25-11 e ha conquistato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal (Portogallo). Il Setterosa ha rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine anatolica e ha così chiuso il raggruppamento a punteggio pieno, qualificandosi senza problemi alla seconda fase a gironi: all’orizzonte gli incroci con Grecia e Francia, con la concreta possibilità di accedere alle semifinali. In terra lusitana si sono messe particolarmente in luce Ranalli (cinque reti), Cocchiere e Marletta (tre marcature a testa), Bettini (tre gol), mentre la difesa ha commesso qualche sbavatura di troppo e ha concesso undici segnature su trenta tentativi a un avversario tutt’altro che irresistibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

