Carlo Silipo | Positivo il ritorno del pallone giallo Dobbiamo trovare l’assetto migliore dietro

L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 25-11 e ha conquistato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal (Portogallo). Il Setterosa ha rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine anatolica e ha così chiuso il raggruppamento a punteggio pieno, qualificandosi senza problemi alla seconda fase a gironi: all’orizzonte gli incroci con Grecia e Francia, con la concreta possibilità di accedere alle semifinali. In terra lusitana si sono messe particolarmente in luce Ranalli (cinque reti), Cocchiere e Marletta (tre marcature a testa), Bettini (tre gol), mentre la difesa ha commesso qualche sbavatura di troppo e ha concesso undici segnature su trenta tentativi a un avversario tutt’altro che irresistibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

È iniziata la ventunesima edizione dei campionati europei di pallanuoto femminile, ospitata all'Olympic Complex di Funchal, Madeira.

