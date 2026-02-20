blue jasmine il migliore woody allen del nuovo secolo

BLUE JASMINE Con Cate Blanchett, Sally Hawkins e Alec Baldwin. Regia di Woody Allen. Produzione 2013. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Signora chic del bel mondo di New York, Jasmine, moglie di un pescecane di Wall Street vede la sua vita distrutta quando va in frantumi quella del marito rovinato da troppe speculazioni sbagliate. Jasmine decide di voltare pagina e va a stabilirsi dalla sorella a San Francisco. Cerca di trovare un lavoro e un nuovo uomo. Ma è nata perdente. PERCHÈ VEDERLO Perché è il miglior Woody Allen del nuovo secolo, ma il merito in gran parte non è suo, ma della straordinaria Cate Blanchett che abita letteralmente il film.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

