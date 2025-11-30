Buon compleanno Woody Allen | il genio del cinema festeggia 90 anni

La vita di un artista poliedrico. Oggi, 30 novembre 2025, Woody Allen raggiunge un traguardo straordinario: 90 anni. Con quattro Oscar, 22 nomination e un Leone d'oro alla carriera, il regista è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi autori nella storia del cinema. La sua vita, intensa e complessa, sembra quasi riflettersi nel suo film più celebre, Zelig, in cui il tema dell'identità e della maschera sembra diventare autobiografico. Nato a New York il 30 novembre 1935 come Allan Stewart Königsberg, Allen ha attraversato diverse identità: da "Woody il Rosso" a Heywood Allen sul palco teatrale, fino a diventare il celebre Woody Allen.

