Gabriele Muccino sorprende il pubblico con il suo nuovo film, che si allontana dai soliti schemi. Con un cast di attori noti come Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, il film affronta temi più profondi e si distingue per uno stile più intimo e diretto. Muccino sembra aver trovato una nuova voce, più vicina a quella di Woody Allen, e questo cambiamento ha già acceso l’interesse di chi ama le storie che scavano dentro le persone. La pellicola promette di essere diversa, più autentica e coinvolgente.

Sia chiaro, Muccino è sempre Muccino, e anche qui troviamo alcuni topoi molto cari alla sua filmografia, come la crisi di coppia, le ansie, le nevrosi e quel senso di disorientamento che aveva descritto così bene nell'Ultimo bacio e che qui, ne Le cose non dette, si sposta dall'asse dei trentenni a quello dei cinquantenni. La vera svolta, che a dire il vero Muccino ha approfondito anche nel suo penultimo film, Fino alla fine, è l'inserimento di una venatura thriller che non può non tenere incollato lo spettatore perché il giallo che serpeggia dai primi agli ultimi minuti del film è quello che fa capire immediatamente che è successo qualcosa di oscuro che la trama prima o poi svelerà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le cose non dette: il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta «alla Woody Allen»

'Le cose non dette', il nuovo film di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino sarà a Bologna il 30 gennaio per presentare il suo nuovo film, “Le cose non dette”.

