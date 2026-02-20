' Blitz' di due uomini nell' oreficeria del centro fanno sparire una collana del valore di 6mila euro

Due uomini hanno preso di mira un'oreficeria nel centro di Cesena, portando via una collana d’oro dal valore di 6.000 euro. Il furto è avvenuto durante la tarda mattinata di venerdì, quando i commercianti erano più impegnati nelle vendite. I ladri hanno agito rapidamente, forse approfittando di un momento di distrazione. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili e recuperare la refurtiva. La vittima ha subito denunciato l’accaduto.

L'episodio nell'oreficeria in pieno centro storico a Cesena, nella tarda mattinata di venerdì sarebbe stata fatta sparire una collanina d'oro del valore di ben 6mila euro Furto in oreficeria nel pieno centro storico di Cesena, nella tarda mattinata di venerdì sarebbe stata fatta sparire una collanina d'oro del valore di ben 6mila euro. Lo riporta Il Resto del Carlino. In base a quanto viene ricostruito, due uomini sono entrati nella storica oreficeria 'Sergio' che si trova in Corso Sozzi, uno dei due avrebbe aperto una vetrinetta per poi arraffare la collana. L'altro si sarebbe prodigato per distrarre il titolare, poi i due si sono dati frettolosamente alla fuga, ma prima ci sarebbe stata anche una colluttazione con lo stesso titolare dell'attività commerciale.