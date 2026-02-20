Ladri in oreficeria | sparita collana da 6mila euro Erano già passati per la batteria di un orologio

Due uomini sono entrati questa mattina alle 11 in un negozio di oreficeria nel centro storico di Cesena e hanno rubato una collana del valore di 6 mila euro. I ladri, già passati sulla batteria di un orologio, sono riusciti a scappare con il bottino prima che arrivassero le forze dell’ordine. La rapina si è svolta in pochi minuti, lasciando il negoziante sconvolto. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La collana scomparsa era esposta vicino alla vetrina principale.

Cesena, 20 febbraio 2026 – Questa mattina intorno alle 11, n el cuore del centro storico di Cesena due uomini hanno razziato una collanina d'oro del valore di circa 6.000 euro arraffandola da una vetrinetta dell' oreficeria 'Sergio', storico negozio che si affaccia su corso Sozzi. Il centro perde un altro pezzo, chiude il supermercato Sigma: cassa integrazione per 8 dipendenti Il racconto del titolare: "Li conoscevo, volevano distrarmi". A raccontare i fatti è stato lo stesso titolare: "Li conoscevo, erano già venuti in negozio recentemente, per sostituire la batteria di un orologio. Così quando hanno suonato il campanello, ho aperto la porta (come in tutte le gioiellerie per varcare l'uscio è necessario che chi si trova all'interno metta mano all'apriporta elettrico e sblocchi la serratura, ndr ) senza particolari esitazioni.