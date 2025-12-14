Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa | carabinieri arrestano un minorenne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un minorenne per aver nascosto in casa una pistola a salve modificata e 17 proiettili. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza sul territorio. L’arresto evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico e la detenzione illegale di armi.

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato per “detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni”, un minorenne di Catania. In particolare, i militari dell’Arma avevano raccolto importanti elementi informativi sulla possibilità che il minore a casa sua, nel cuore del. Cataniatoday.it Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili, arrestato un minorenne a Catania - Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa: i Carabinieri arrestano un minorenne. msn.com

Pistola clandestina nascosta in casa: arrestato un minorenne a Catania - Un minorenne è stato arrestato a Catania per avere nascosto in casa una pistola clandestina. meridionews.it

Se è la sola pistola fumante…". L’ex perito Francesco De Stefano non nasconde il suo scetticismo riguardo ai nuovi sviluppi sul Dna di Andrea Sempio. Nel caso Garlasco, il mistero si infittisce ancora: secondo alcune testimonianze, proprio nella notte tra il 12 - facebook.com facebook

© Cataniatoday.it - Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa: carabinieri arrestano un minorenne

Pistola A SALVE modificata? Tutta la VERITÀ

Video Pistola A SALVE modificata? Tutta la VERITÀ Video Pistola A SALVE modificata? Tutta la VERITÀ