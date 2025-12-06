Blitz nel noto parco | trovate armi munizioni e tanta droga

A Scampia i carabinieri hanno effettuato delle perquisizioni a largo raggio, con il prezioso contributo del nucleo cinofili, nel Parco delle Rose, isolato 7. All’interno di un vano di un sottoscala i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 9x19 con due caricatori e 10 colpi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

