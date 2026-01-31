Varese si prepara a cambiare volto: presto i taxi-droni decolleranno dai parcheggi in stazione e porteranno cittadini e visitatori verso il nuovo vertiporto. La città ha deciso di puntare in alto, trasformando un’idea futuristica in un progetto reale che potrebbe collocarla tra le metropoli più avanzate del mondo. I primi voli sono previsti in tempi brevi, e l’obiettivo è rendere più semplice e veloce spostarsi, sfruttando il cielo come strada principale.

Varese – La città alza lo sguardo e decide di misurarsi con il cielo. Non come suggestione futuristica ma come progetto concreto, ambizioso, capace di collocare Varese in una mappa globale dove oggi compaiono Dubai, Singapore e Los Angele s. Nell’area delle stazioni nasce l’idea di un vertiporto: una vera e propria stazione del volo per taxi-droni e mobilità aerea sostenibil e, presentata nal quinto talk di Lombardia Design promosso da Adi Lombardia e dedicato alle infrastrutture smart. Non è fantascienza, ma visione applicata all’urbanistica e al territorio. Un hub intermodale a emissioni zero, firmato dall’architetto Giancarlo Zema per Fs Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pensato per collegare Varese a Malpensa in tempi rapidissimi e per offrire un nuovo modo di scoprire il territorio: dall’alto, in silenzio, senza impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come Blade Runner: Varese verso il vertiporto. I taxi-droni decolleranno dai parcheggi in stazione

Approfondimenti su Varese vertiporto

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Varese vertiporto

Argomenti discussi: Come Blade Runner: Varese verso il vertiporto. I taxi-droni decolleranno dai parcheggi in stazione.

Oroscopo di sabato 29 marzo per la Bilancia, tra equilibri e trasformazioni come in Blade Runner 2Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 29 marzo i nati sotto il segno della Bilancia saranno spinti a immergersi in un mondo sospeso tra il reale e l'immaginario, proprio come nel futuristico ... it.blastingnews.com

«Tutti i ricordi più belli appartengono a lei.» — Blade Runner 2049 (2017) Regia di Denis Villeneuve Una frase semplice, eppure carica di malinconia e identità. In Blade Runner 2049 i ricordi non sono solo memoria, ma desiderio, illusione e bisogno di appart - facebook.com facebook