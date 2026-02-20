Bixby riavvio con controlli dei dispositivi e intelligenza artificiale arriva su one ui 8.5

Samsung ha annunciato il ritorno di Bixby con aggiornamenti importanti, portando nuove funzioni di controllo dei dispositivi e intelligenza artificiale su One UI 8.5. La nuova versione permette di usare comandi vocali più naturali e di gestire in modo più efficace le azioni sui vari gadget. Inoltre, Bixby ora mostra risultati di ricerca web in tempo reale, migliorando l’esperienza utente. La distribuzione di questa versione è prevista nelle prossime settimane, con alcune novità già disponibili su alcuni modelli.

Questo testo analizza la rinnovata versione di Bixby annunciata da Samsung, integrata in One UI 8.5. Vengono illustrate le principali novità: comandi in linguaggio naturale, azioni contestuali sui dispositivi e risultati web in tempo reale, insieme alle tempistiche di disponibilità. L'obiettivo è offrire una panoramica chiara e operativa delle nuove funzionalità e del loro impatto sull'uso quotidiano dei dispositivi Samsung. bixby reboot: controlli intelligenti e interfaccia adattiva. La nuova iterazione di Bixby mira a rendere l'interazione con il dispositivo più fluida e meno soggetta a navigazioni manuali, affidandosi a intelligenza artificiale per interpretare richieste semplici e contestuali.