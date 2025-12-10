La nuova proposta UE per sbloccare il pieno potenziale di una vera unione energetica

La proposta dell'UE mira a rafforzare l’unione energetica europea, riducendo i costi dell’energia e migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. L’obiettivo è rendere l’Europa più indipendente e resiliente, promuovendo un mercato energetico integrato e sostenibile. Un passo fondamentale verso una vera autonomia energetica e una transizione più efficace verso le energie rinnovabili.

Roma, 10 dicembre 2025 – Ridurre i prezzi dell’energia, garantire un approvvigionamento sicuro e affidabile per rendere l’Europa realmente indipendente sul piano energetico. È questo l’obiettivo del pacchetto reti europee e dell’iniziativa Energy Highways proposti mercoledì dalla Commissione europea a pochi giorni dallo storico accordo raggiunto il 3 dicembre dal Parlamento europeo e dal Consiglio per eliminare il gas russo entro il 30 settembre 2027, ponendo fine a 57 anni di relazioni energetiche tra l’Unione e Mosca e aprendo la strada a una proposta della Commissione per vietare il petrolio russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La nuova proposta UE per sbloccare il pieno potenziale di una “vera unione energetica”

