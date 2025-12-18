L’altra frontiera L’approccio italiano all’underwater secondo Pastorella Azione

L’approccio italiano all’underwater, come evidenziato da Pastorella di Azione, rappresenta una frontiera strategica e innovativa. In un’epoca in cui i cavi sottomarini sono fondamentali per il funzionamento del mondo digitalizzato del 2025, l’Italia si prepara a consolidare il proprio ruolo in questa infrastruttura vitale, puntando su competenze, tecnologie e visione futura.

