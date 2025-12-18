L’altra frontiera L’approccio italiano all’underwater secondo Pastorella Azione
L’approccio italiano all’underwater, come evidenziato da Pastorella di Azione, rappresenta una frontiera strategica e innovativa. In un’epoca in cui i cavi sottomarini sono fondamentali per il funzionamento del mondo digitalizzato del 2025, l’Italia si prepara a consolidare il proprio ruolo in questa infrastruttura vitale, puntando su competenze, tecnologie e visione futura.
Ci sono pochi dubbi sul fatto che oggi i cavi sottomarini siano una delle infrastrutture critiche più importanti per il mondo digitalizzato del 2025. Sebbene l’immaginario collettivo leghi la questione della connessione digitale ad un contesto dominato dallo spazio e dai satelliti, la componente dei collegamenti subacquei ha infatti un ruolo altrettanto (se non più) cruciale nel funzionamento di questi meccanismi. Ruolo verso il quale c’è però una poco diffusa consapevolezza, soprattutto nella società civile, ma anche nel mondo del policy-making, come evidenziato dalla quasi inesistente architettura istituzionale volta a regolamentare questo settore. 🔗 Leggi su Formiche.net
