Bimbo trapiantato passa ora alla terapia per alleviare le sofferenze

Il bambino, ricoverato all’Ospedale Monaldi con un cuore gravemente danneggiato, ha iniziato un nuovo percorso terapeutico. La decisione di passare alla terapia palliativa nasce dalla constatazione che il suo stato non può più migliorare e serve a ridurre le sofferenze. I medici hanno scelto di sospendere trattamenti invasivi e di concentrarsi sul comfort del piccolo. La famiglia ha seguito con attenzione questa fase, consapevole della delicatezza della situazione. Ora il bambino riceve cure mirate a garantire più serenità nelle sue ultime giornate.

Tempo di lettura: 2 minuti Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi avrà da oggi un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, che non è l'eutanasia ma ferma l'accanimento terapeutico. Lo ha detto il legale della mamma del piccolo, Francesco Petruzzi ai medici dell'Ospedale partenopeo, confermando quando annunciato in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. "Abbiamo preso questa decisione – ha spiegato – dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura".