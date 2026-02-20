bambino trapiantato passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Un bambino sottoposto a trapianto ha deciso di interrompere le cure intensive per alleviare le sue sofferenze. La scelta nasce dalla volontà dei genitori di evitare trattamenti sproporzionati che prolungano il dolore, preferendo un’assistenza palliativa. La famiglia ha specificato che non si tratta di eutanasia, ma di una decisione per fermare gli accanimenti terapeutici. La richiesta è stata condivisa con i medici, che ora si concentrano sul comfort del bambino. La questione solleva domande sulla fine della vita in ambito pediatrico.

Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all’Ospedale Monaldi avrà da domani un nuovo percorso che prevede l’alleviamento delle sofferenze, che non è l’eutanasia ma ferma l’accanimento terapeutico. Lo ha detto il legale della mamma del piccolo, Francesco Petruzzi ai medici dell’Ospedale partenopeo, confermando all’ANSA quando annunciato in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4. “Abbiamo preso questa decisione – ha spiegato sempre all’ANSA – dopo essere stati del medico legale che ha visionato la documentazione e ha detto che la cosa più umana da fare è ora chiedere questa procedura”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

