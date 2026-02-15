Bimbo con cuore trapiantato danneggiato Schillaci Inaccettabile ma il sistema funziona

Il ministro della Salute, Schillaci, ha dichiarato che il caso di un bambino con cuore trapiantato danneggiato deriva da un episodio inaccettabile. La vicenda ha sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza delle cure offerte nelle strutture sanitarie. Schillaci ha aggiunto che, nonostante l’accaduto, il sistema sanitario nel suo insieme continua a funzionare e a offrire un livello di assistenza elevato. Ha inoltre precisato che sono in corso verifiche per identificare eventuali responsabilità, mentre ribadisce l’impegno di tutte le istituzioni coinvolte nel garantire la massima qualità delle cure.

ROMA (ITALPRESS) – "Quanto è accaduto è inaccettabile e attendiamo di verificare le responsabilità. Detto ciò, ribadisco che la sicurezza delle cure è un impegno costante a tutti i livelli, cioè ministero, Regioni, aziende sanitarie e ospedaliere, per garantire che ogni paziente riceva sempre la migliore assistenza con il minimo rischio di danno alla salute". A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il ministro della Salute Orazio Schillaci, a proposito del caso del bimbo di due anni ricoverato a Napoli a cui è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato. "Ho dato disposizione di inviare gli ispettori – aggiunge – perché i controlli sulla sicurezza dei pazienti sono uno dei compiti prioritari del ministero.