Bimbo dal cuore bruciato | al via le cure per lenire il dolore Non è eutanasia ma evitiamo l’accanimento terapeutico
Il piccolo di Napoli, che ha subito un trapianto di cuore gravemente danneggiato, inizia oggi le cure per alleviare il dolore. La causa del suo disagio è il danno al cuore originale, che ha portato i medici a intervenire tempestivamente. Si tratta di un trattamento volto a ridurre le sofferenze senza ricorrere all’eutanasia, ma evitando anche l’accanimento terapeutico. La famiglia attende con speranza che le nuove cure portino sollievo al bambino, mentre i medici monitorano attentamente la sua condizione.
Per il bimbo di Napoli che ha subito il trapianto di un cuore danneggiato, oggi sarà avviato il percorso per l'alleviamento delle sofferenze. Domenico attualmente è ricoverato all'Ospedale Monaldi: non è eutanasia, ma un percorso per fermare l'accanimento terapeutico. "È la cosa più umana" ha detto il legale della famiglia. Intanto, sembra destinato a crescere il numero degli indagati: a Napoli arriveranno gli atti dell'inchiesta aperta a Bolzano dopo la denuncia presentata da Federconsumatori Napoli, in cui si ipotizza la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, al momento contro ignoti.
